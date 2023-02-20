Возможна встреча с Путиным. Кремль подтвердил приезд главного дипломата КНР в Москву

Президент РФ Владимир Путин может провести переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который приедет в Москву. Об этом 20 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем», — поделился представитель Кремля с журналистами (цитата по ТАСС).

Главный дипломат КНР и член Политбюро Ван И недавно рассказал, что в скором времени Китай предложит план урегулирования конфликта на Украине, в котором будет учтено уважение к «суверенитету всех стран».