    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -9

    0 м/с, штиль

    750мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    Возможна встреча с Путиным. Кремль подтвердил приезд главного дипломата КНР в Москву

    4839
    27 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин может провести переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который приедет в Москву. Об этом 20 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем», — поделился представитель Кремля с журналистами (цитата по ТАСС).

    Главный дипломат КНР и член Политбюро Ван И недавно рассказал, что в скором времени Китай предложит план урегулирования конфликта на Украине, в котором будет учтено уважение к «суверенитету всех стран».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинДмитрий ПесковКитайРоссияВан и
    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close