В Петропавловской крепости расскажут неромантическую правду о русских дуэлях

В допетровской России поединки чести были не распространены, но при Петре в страну хлынули иностранцы, а вместе с ними и обычай решать спор с помощью оружия. Петр I полагал, что с обидчиками надо разбираться в суде — вот только в судах была волокита и многим терпения не хватало. При этом во времена Петра I, чтобы драться на дуэли, полагалось быть вдвойне смельчаком. Казалось бы, человек отстаивал честь — но, если дуэль не состоялась, он лишался если не чести, то дворянского достоинства. А если состоялась, обоих дуэлянтов вешали. Причем даже того, кто и так в поединке отдал богу душу. Потом и этого показалось мало — по указу Петра I семьи лишали имущества. Русские дуэли «вошли в обиход» поздно по сравнению с европейскими, зато быстро прослыли одними из самых кровавых.

