В Петропавловской крепости расскажут неромантическую правду о русских дуэлях

«И кюхельбекерно и тошно», — написал 20-летний Пушкин о своем лицейском товарище 22-летнем Кюхельбекере — и получил вызов на дуэль. 21 февраля в лектории Петропавловской крепости напомнят историю русской дуэли. 18+
В допетровской России поединки чести были не распространены, но при Петре в страну хлынули иностранцы, а вместе с ними и обычай решать спор с помощью оружия. Петр I полагал, что с обидчиками надо разбираться в суде — вот только в судах была волокита и многим терпения не хватало. При этом во времена Петра I, чтобы драться на дуэли, полагалось быть вдвойне смельчаком. Казалось бы, человек отстаивал честь — но, если дуэль не состоялась, он лишался если не чести, то дворянского достоинства. А если состоялась, обоих дуэлянтов вешали. Причем даже того, кто и так в поединке отдал богу душу. Потом и этого показалось мало — по указу Петра I семьи лишали имущества. Русские дуэли «вошли в обиход» поздно по сравнению с европейскими, зато быстро прослыли одними из самых кровавых.
О том, когда в России состоялась первая дуэль, что значит «стреляться через платок» и почему будущий декабрист Михаил Лунин вызывал на дуэли всех направо и налево, а стрелял чаще в воздух, расскажет петербурговед Ирина Тыхеева. Слушаем 21 февраля лекцию «Честь имею! О дуэлях и дуэлянтах» в лектории (Иоанновский равелин Петропавловской крепости). Начало в 18:30.
Александра Шеромова