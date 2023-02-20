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    VK стал единственным владельцем платформы «Учи.ру», выкупив оставшиеся 75 %

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    VK консолидировал образовательную онлайн-платформу «Учи.ру», выкупив оставшиеся 75 % компании за 8,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании 20 февраля.

    Как говорится в сообщении VK, сделка усилит позиции интернет-компании в сегменте дополнительного школьного образования.

    «Учи.ру» в последние годы активно внедряли в общую систему школьного образования. Продуктами и сервисами платформы пользуются более 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 тысяч учителей, отмечается в пресс-релизе. Помимо образовательной платформы, «Учи.ру» также развивает школу онлайн-репетиторов «Учи.Дома», образовательный портал «Учи.Ответы», сеть офлайн кружков и центров «Учи.ру» по программированию, математике и английскому языку и образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс».

    В результате сделки создатели онлайн-платформы Алексей Сонк, Иван Коломоец, Владимир Зубрилин, Евгений Милютин, Андрей Суздальцев и Юрий Вировец стали миллиардерами. В декабре 2020 года Mail.ru Group купил 25 % «Учи.ру» за 3,75 млрд рублей. Еще тогда обсуждалось, что сделка проводится с возможностью увеличения доли через опцион.

    Выручка компании «Учи.ру» за 2021 год составила 2,31 млрд рублей, чистая прибыль — 93,5 млн рублей. В 2020 году компания выплатила дивидендов на 167,9 млн рублей.

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