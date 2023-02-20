Спрос на апартаменты в 2022 году достиг самой низкой точки, а предложение выросло на треть

В прошлом году объем спроса на рынке апартаментов снизился примерно в два раза. Как отмечают в ГК «ПСК», это не исключительная ситуация — примерно на том же уровне спрос просел во всех сегментах недвижимости. При этом предложение по итогам года на рынке сервисных апартаментов увеличилось на 30 %. Наибольший спрос на сервисные апартаменты пришелся на первый квартал 2022 года, второй показал резкую просадку, но уже начиная со второго полугодия, пошло обновление. В четвертом квартале спрос на апартаменты по отношению к третьему кварталу вырос на 40 %.

Всего в прошлом году на рынке сервисных апартаментов объем спроса составлял порядка двух тысяч юнитов в год, с 2018 по 2021 год в среднем за год продавалось порядка четырех тыс. апартаментов. — Мы сейчас находимся в некой самой низкой точке спроса на апартаменты, что дает хорошие возможности для входа инвесторов на этот рынок, — отметил коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов. — Сейчас застройщики стимулируют спрос разными способами: предлагают акции со специальными ценами, программы рассрочки, которые позволяют инвестору на период строительства апарт-отеля снизить размер ежемесячного платежа, а также работают ипотечные программы с банками.

При этом эксперт отмечает позитивные тенденции в плане наполненности и востребованности апартаментов гостями. Положительную динамику видно на рынке и долгосрочной аренды, и краткосрочной. Иностранные туристы, как правило, посещают в путешествии по России несколько городов помимо Петербурга, не задерживаясь в одной точке, а вот внутренние туристы приезжают, как правило, на период от трех дней и более. И в этом случае они предпочитают останавливаться в номерах с кухней, и здесь выбор делается в пользу апартаментов.