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    Роскомнадзор планирует включить «Вепрь» — он будет искать инфобомбы

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    Систему для поиска инфобомб тестируют сотрудники ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Она может быть запущена до конца года.

    О «Вепре» пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника ГРЧЦ, который входит в структуру Роскомнадзора. Технологию поиска начали разрабатывать в прошлом году, и сейчас она проходит испытания. Если они закончатся успешно, то во второй половине 2023 система может заработать на постоянной основе.

    «Вепрь» разрабатывает петербургская компания «Необит». Она также работает с ФСБ и Минобороны и находится под американскими санкциями.

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