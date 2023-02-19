В Подмосковье задержали мужчину, который может быть причастен к поножовщине в Петербурге

В подмосковном Щелково задержали подозреваемого в драке с применением ножа. Об этом 19 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Полицейские, как уточняется, остановили 48-летнего мужчину накануне утром на улице Свердлова, 47.



14 февраля на стройплощадке у Советского проспекта, 43, в Петербурге один рабочий ударил ножом другого. На месте нашли 38-летнего пострадавшего. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Тогда же было установлено, что его обидчик скрылся на автомобиле «КИА Рио». Возбуждено уголовное дело по второй части 111-й статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

