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    В Подмосковье задержали мужчину, который может быть причастен к поножовщине в Петербурге

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    В подмосковном Щелково задержали подозреваемого в драке с применением ножа. Об этом 19 февраля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Полицейские, как уточняется, остановили 48-летнего мужчину накануне утром на улице Свердлова, 47.

    14 февраля на стройплощадке у Советского проспекта, 43, в Петербурге один рабочий ударил ножом другого. На месте нашли 38-летнего пострадавшего. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Тогда же было установлено, что его обидчик скрылся на автомобиле «КИА Рио». Возбуждено уголовное дело по второй части 111-й статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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    Гость19 Фев 2023 в 20:52
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