В Петербурге на берегу залива заметили подводную лодку. Это не то, что вы думаете

Полноразмерный макет подводной лодки обнаружили на берегу Финского залива около Сестрорецка на территории Петербурга. Вероятно, он нужен для съёмок кинокартины. Об этом 19 февраля рассказал читатель «Фонтанки».
По словам очевидца, муляж находится приблизительно в ста метрах от берега, неподалёку от гостиницы «Кантри» на Большой Купальной улице. Впервые читатель заметил его в минувший четверг.
«Рядом ещё и макет станции «Северный полюс — 1» с красным знаменем. Скорее всего, будут снимать фильм», — поделился он.
Предположительно речь может идти о съёмках картины «Кракен» студит «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Действие разворачивается во времена холодной войны. Фантастический фильм рассказывает о подводниках, которые сражаются с гигантским морским чудовищем.