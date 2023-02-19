В Петербурге на берегу залива заметили подводную лодку. Это не то, что вы думаете

Полноразмерный макет подводной лодки обнаружили на берегу Финского залива около Сестрорецка на территории Петербурга. Вероятно, он нужен для съёмок кинокартины. Об этом 19 февраля рассказал читатель «Фонтанки».



По словам очевидца, муляж находится приблизительно в ста метрах от берега, неподалёку от гостиницы «Кантри» на Большой Купальной улице. Впервые читатель заметил его в минувший четверг.

