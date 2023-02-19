На мать с коляской под Петербургом «напала» дверь фургона

Жительница Нового Девяткино вместе с ребёнком попали под удар двери грузового фургона, когда шли по тротуару во дворе дома. Об этом «Фонтанке» рассказал 19 февраля читатель Андрей, супруг женщины.

По его словам, инцидент произошёл вчера днём на Флотской улице, 9, в Новом Девяткино. Женщина везла в коляске полуторагодовалого ребёнка. Рядом стоял фургон с открытой задней дверью: водитель разгружал его. Дверь фургона внезапно захлопнулась, и удар пришёлся прямо по коляске. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Супруга дождалась возвращения водителя. На замечание он отреагировал агрессивно. Пообещал разбить лицо моей супруге. Меня не было рядом, к сожалению. Водитель не признался, из какой компании», — рассказывает Андрей.



Он добавил, что звонок в полицию уже сделан и будет написано заявление.

