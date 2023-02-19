В Петербурге школьник пришёл на встречу с покупателем одежды. Тот «расплатился» за товар струёй газа

Петербургский школьник попытался продать одежду на популярный сайт объявлений, но остался без товара и без денег. Встреча с потенциальным покупателем в Красносельском районе Петербурга обернулась для него обращением в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.

По словам 17-летнего молодого человека, к дому 1/3 на улице Политрука Пасечника он приехал вечером 17 февраля. Там он должен был отдать куртку, бомбер и брюки человеку, который откликнулся на его объявление. Вместо этого его встретили семеро неизвестных, чьи черты было не разглядеть из-за шарфов. Незнакомцы брызнули ему в лицо из газового баллончика и забрали сумку с вещами.

