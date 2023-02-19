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    В Петербурге школьник пришёл на встречу с покупателем одежды. Тот «расплатился» за товар струёй газа

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    Петербургский школьник попытался продать одежду на популярный сайт объявлений, но остался без товара и без денег. Встреча с потенциальным покупателем в Красносельском районе Петербурга обернулась для него обращением в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.

    По словам 17-летнего молодого человека, к дому 1/3 на улице Политрука Пасечника он приехал вечером 17 февраля. Там он должен был отдать куртку, бомбер и брюки человеку, который откликнулся на его объявление. Вместо этого его встретили семеро неизвестных, чьи черты было не разглядеть из-за шарфов. Незнакомцы брызнули ему в лицо из газового баллончика и забрали сумку с вещами.

    На следующий день в полицию поступило заявление от 49-летнего отца юноши. Известно, что сумма ущерба составила 54,5 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ («Грабёж»).

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