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    По Дамаску нанесен авиаудар. Власти назвали число погибших и предполагаемого агрессора

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    В результате авиаудара по Дамаску погибли пять человек, включая военного, 15 мирных жителей получили ранения. Об этом 19 февраля сообщило Министерство обороны Сирии, передает РИА Новости. По мнению ведомства, за атакой стоит Израиль.

    «В 00:22 израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаске и его окрестностях, включая жилые районы, населенные мирными жителями», — говорится в заявлении.

    Сирийское ПВО сбило большинство ракет, отмечают в Минобороны. Однако в результате налета оказалось разрушено несколько домов. По данным Reuters, ракета поразила дом в районе Кафр-Суса, также повреждены несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от площади в центре Дамаска.

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