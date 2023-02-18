Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинальном матче 27-летний россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, победил болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2, пишет РБК.
Следующим соперником Медведева будет победитель пары Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Последний раз Медведев доходил до финала турнира ATP в октябре прошлого года в Вене. Тогда он также в 1/2 финала победил Димитрова, а в решающем матче оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова.
Для россиянина это будет 28-й финал турнира ATP в карьере. Медведев является 11-й ракеткой мира, на его счету 15 титулов ATP. В прошедшем сезоне он в общем на протяжении 16 недель занимал первое место в мировом рейтинге.
Турнир в Роттердаме завершится 19 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 2,07 млн евро.