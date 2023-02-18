Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинальном матче 27-летний россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, победил болгарина Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:2, пишет РБК.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Последний раз Медведев доходил до финала турнира ATP в октябре прошлого года в Вене. Тогда он также в 1/2 финала победил Димитрова, а в решающем матче оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова.