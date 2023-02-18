Юный москвич провалился под лёд пожарного пруда и умер на руках у медиков

Подросток из Москвы погиб, провалившись под лёд пожарного водоема на улице Привольной. Об этом 18 февраля сообщает столичная прокуратура, добавляя, что обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.



По предварительным данным, 14-летний юноша вышел на лёд пруда и провалился. Школьник скрылся под водой, самостоятельно выбраться у него не получалось. Кто вытащил ребенка на берег, не сообщается. Прибывшие на место медики оказали пострадавшему помощь, но спасти мальчика не смогли.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, поставлены прокуратурой на контроль», — сообщает московская прокуратура.