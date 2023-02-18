В Красном Селе Volkswagen прокатил ребенка на капоте

Подросток попал под машину в Красном Селе 18 февраля, видео наезда появилось в соцсетях. На кадрах видно, как юноша переходит улицу Юных Пионеров в неположенном месте. Когда он появляется из-за отъезжающего мусоровоза, водитель Volkswagen не успевает среагировать и цепляет ребенка на капот.
Как рассказывают очевидцы, пострадавшему на вид лет 11. После удара он громко кричал на всю улицу и звал маму. Школьнику помог сотрудник МЧС из расположенной рядом пожарной части. Он вызвал на место скорую помощь и полицию. Мальчика госпитализировали.
«Водитель, 1989 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на мальчика, 2011 года рождения, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.