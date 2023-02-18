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    В Приморье мужчина отрубил подруге пальцы за то, что она хотела оплатить счета за ЖКУ

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    В селе Черниговка Приморского края женщина осталась без пальцев на руке из-за своего сожителя. Поводом стали счета за услуги ЖКХ, а точнее ее желание их оплатить. Подробности 18 февраля сообщает пресс-служба ОМВД России по Черниговскому району.

    По предварительной информации, конфликт между 51-летним мужчиной и 32-летней женщиной произошел во время застолья. Чтобы помешать своей подруге оплатить коммунальные счета вместо того, чтобы купить алкоголь, мужчина отрубил ей три пальца. Полицию о случившемся известили вызванные в дом врачи скорой помощи.

    Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому, который находится под стражей, грозит до 10 лет лишения свободы.

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