Петербург стал лидером событийного туризма на премии Russian Travel Awards

Торжественная церемония награждения победителей II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards прошла 17 февраля в Петербурге. Она вручается по итогам прошедшего года. В финале, который прошел за день до этого, участвовали регионы — победители профессиональных конкурсов в сфере туризма и индустрии гостеприимства.
Петербург признали лидером в номинации «Территория событийного туризма». По этому параметру его ближайшими преследователями были Нижегородская область и Кузбасс. Также город занял третье место в номинации «Территория музейного туризма», уступив Нижегородской и Тверской областям. Второе место Петербург получил в номинации «Территория культурно-познавательного туризма», уступив Республике Татарстан.
Также в специальных номинациях попечительского совета II Russian Travel Awards «Лучшей маркетинговой и информационной кампанией по продвижению туристического потенциала» признали Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро». За «Лучшую коммуникационную кампанию региона в области событийного туризма» спецприз от АНО «Национальные приоритеты» получил петербургский комитет по развитию туризма. А сам город отметили «За активное развитие MICE-туризма и конгрессно-выставочной деятельности» (деловой туризм. — Прим. ред.).
Учредители премии — ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».