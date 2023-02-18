Петербург стал лидером событийного туризма на премии Russian Travel Awards

Торжественная церемония награждения победителей II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards прошла 17 февраля в Петербурге. Она вручается по итогам прошедшего года. В финале, который прошел за день до этого, участвовали регионы — победители профессиональных конкурсов в сфере туризма и индустрии гостеприимства.



Петербург признали лидером в номинации «Территория событийного туризма». По этому параметру его ближайшими преследователями были Нижегородская область и Кузбасс. Также город занял третье место в номинации «Территория музейного туризма», уступив Нижегородской и Тверской областям. Второе место Петербург получил в номинации «Территория культурно-познавательного туризма», уступив Республике Татарстан.