    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, ю-в

    746мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    Футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов

    1782
    4 комментария

    Бразильским игрокам футбольного клуба «Зенит» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора петербургской команды Александра Медведева.

    «Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждём, когда будет назначена дата церемонии. Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определённое время, чтобы они могли играть за сборную России», — заявил Медведев.

    25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. Оба выступали за олимпийскую сборную Бразилии на Играх 2021 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФутболистыГражданство России
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close