Футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов

Бразильским игрокам футбольного клуба «Зенит» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора петербургской команды Александра Медведева.



«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждём, когда будет назначена дата церемонии. Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определённое время, чтобы они могли играть за сборную России», — заявил Медведев.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо — с 2021 года. Оба выступали за олимпийскую сборную Бразилии на Играх 2021 года.