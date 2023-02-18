В Екатеринбурге молодой человек украл у студентки полмиллиона рублей, чтобы дарить ей подарки

В Екатеринбурге молодого человека подозревают в том, что он украл деньги, чтобы дарить своей возлюбленной подарки. Средства на шикарную жизнь он позаимствовал у своей же пассии.



Уголовное дело о краже в особо крупном размере возбудили против 20-летнего ранее несудимого жителя города Каменска-Уральского , сообщает 18 февраля пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.



В полицию обратилась 18-летняя студентка, которая сообщила, что из ее квартиры на улице Сурикова пропали полмиллиона рублей и золотое кольцо. Деньги ей на хранение передала бабушка, рассчитывая на сохранность. Девушка рассказала полицейским, что подозревает своего молодого человека, который знал, что она хранит средства в гардеробной.

