В Екатеринбурге молодой человек украл у студентки полмиллиона рублей, чтобы дарить ей подарки

В Екатеринбурге молодого человека подозревают в том, что он украл деньги, чтобы дарить своей возлюбленной подарки. Средства на шикарную жизнь он позаимствовал у своей же пассии.
Уголовное дело о краже в особо крупном размере возбудили против 20-летнего ранее несудимого жителя города
В полицию обратилась 18-летняя студентка, которая сообщила, что из ее квартиры на улице Сурикова пропали полмиллиона рублей и золотое кольцо. Деньги ей на хранение передала бабушка, рассчитывая на сохранность. Девушка рассказала полицейским, что подозревает своего молодого человека, который знал, что она хранит средства в гардеробной.
По предварительной информации, парень воспользовался доверием подруги, которая не пересчитывала сумму, и начал забирать из пачки по несколько купюр. Так продолжалось около трех месяцев. При этом тратил он похищенное не только на себя, но и на саму девушку, не подозревавшую, что все щедроты оплачиваются деньгами ее бабушки. Своей подруге он рассказывал о высокооплачиваемой работе.
После того, как у девушки пропало кольцо, а дома случайно нашелся залоговый билет из ломбарда, потерпевшая решила проверить тайник с деньгами, которых там не оказалось.
Подозреваемого задержали. В беседе с оперативниками он признал свою причастность к краже и сказал, что заложил кольцо, чтобы поддержать миф о своих высоких заработках.
Молодой человек помещен под стражу. Максимальное наказание за вменяемое ему преступление составляет шесть лет лишения свободы.