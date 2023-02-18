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    В Екатеринбурге молодой человек украл у студентки полмиллиона рублей, чтобы дарить ей подарки

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    6 комментариев

    В Екатеринбурге молодого человека подозревают в том, что он украл деньги, чтобы дарить своей возлюбленной подарки. Средства на шикарную жизнь он позаимствовал у своей же пассии.

    Уголовное дело о краже в особо крупном размере возбудили против 20-летнего ранее несудимого жителя города Каменска-Уральского, сообщает 18 февраля пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

    В полицию обратилась 18-летняя студентка, которая сообщила, что из ее квартиры на улице Сурикова пропали полмиллиона рублей и золотое кольцо. Деньги ей на хранение передала бабушка, рассчитывая на сохранность. Девушка рассказала полицейским, что подозревает своего молодого человека, который знал, что она хранит средства в гардеробной.

    По предварительной информации, парень воспользовался доверием подруги, которая не пересчитывала сумму, и начал забирать из пачки по несколько купюр. Так продолжалось около трех месяцев. При этом тратил он похищенное не только на себя, но и на саму девушку, не подозревавшую, что все щедроты оплачиваются деньгами ее бабушки. Своей подруге он рассказывал о высокооплачиваемой работе.

    После того, как у девушки пропало кольцо, а дома случайно нашелся залоговый билет из ломбарда, потерпевшая решила проверить тайник с деньгами, которых там не оказалось.

    Подозреваемого задержали. В беседе с оперативниками он признал свою причастность к краже и сказал, что заложил кольцо, чтобы поддержать миф о своих высоких заработках.

    Молодой человек помещен под стражу. Максимальное наказание за вменяемое ему преступление составляет шесть лет лишения свободы.

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    Комментарии 6

    Ankor18 Фев 2023 в 11:16
    Любовь зла...
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