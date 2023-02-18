Дошагать до операции. Одиннадцатилетнему Саше нужны ортезы, чтобы жить без боли

Осенью Саше сделают операцию по реконструкции тазобедренного сустава. До этого он не сможет передвигаться без боли, если у него не будет специальных ортезов. За госсчет их изготовят лишь через несколько месяцев. А на коммерческие нет средств у его опекуна. У страданий ребёнка есть цена — 225 тысяч рублей.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Саша Черевко, 11 лет.



Множественные врождённые пороки развития, вывих левого тазобедренного сустава.



Требуется изготовление ортезов. Стоимость 225 353 руб.



«Я стала Сашиным опекуном, когда ему было три года. Мальчик родился со множественными пороками развития — деформацией ног и стоп, вывихами тазобедренных суставов. До того, как Саша попал в нашу семью, ему уже сделали несколько операций: удалили спинномозговую грыжу и вправили вывих правого тазобедренного сустава.



Но малыш не мог самостоятельно ходить, и прогнозы врачей не обнадеживали. Я не сдавалась, верила, что поставлю его на ноги. Кроме хирургического лечения, Саша регулярно занимался в бассейне, носил корсет, ортезы и ортопедическую обувь.



Наши усилия принесли плоды: он смог самостоятельно ходить по дому, на улице с помощью ходунков и посещать общеобразовательную школу.



Но последнее время Саша стал жаловаться на боль в тазобедренном суставе при опоре на ноги, всё чаще передвигался в кресле-коляске. Летом врачи диагностировали вывих тазобедренного сустава слева и сообщили, что Саше необходимо комплексное лечение — реабилитация и сложная операция.



Её проведут по квоте только осенью, а до этого времени Саше необходимо носить индивидуально изготовленные ортезы, чтобы он уже сейчас смог опираться на ноги, передвигаться без боли и не разрушать поврежденный сустав. К тому же это намного улучшит его шансы на восстановление после операции, а оно будет долгим.



Беда в том, что ждать, пока изготовят ортезы за госсчет, нужно несколько месяцев, а избавить ребёнка от боли нужно сейчас. Самой мне не по силам их оплатить. Одна воспитываю четверых детей. Прошу, помогите моему мальчику! Он настоящий борец и мечтает снова встать на ноги». Наталья Чобан, Краснодарский край.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Саши множественные врождённые пороки развития, многоплоскостная деформация ног, состояние после неоднократного хирургического лечения, вывих левого тазобедренного сустава. Мальчику требуется операция — реконструкция левого тазобедренного сустава. Но прежде для профилактики осложнений ему в ближайшее время необходимо индивидуальное ортезирование аппаратом на нижние конечности и туловище (жесткий корсет, бедро и голень, соединенные между собой шарнирами)».



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