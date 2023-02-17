В Нижнем Тагиле старшеклассники поставили мальчика на колени за брошенный снежок

Брошенный в старшеклассников снежок долетел до полиции и прокуратуры Нижнего Тагила. Родители утверждают, что ученику младшей школы за шалость пришлось извиняться на коленях и с металлической лопаткой у шеи.

Как сообщает прокуратура Свердловской области 17 февраля, три дня назад конфликт случился между учениками седьмого и третьего классов школы в Нижнем Тагиле. Со слов учащихся, причина — в снежке, который заигравшийся третьеклассник метнул в старшего.

Ответ был несопоставим. От вернувшегося из школы ребёнка родители услышали примерно следующее: кто-то из старших отобрал у него перчатку, повалил в снег, а потом поставил на колени и требовал целовать руку, держа у шеи что-то металлическое, похожее на лопатку.