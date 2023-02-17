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    В Нижнем Тагиле старшеклассники поставили мальчика на колени за брошенный снежок

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    Брошенный в старшеклассников снежок долетел до полиции и прокуратуры Нижнего Тагила. Родители утверждают, что ученику младшей школы за шалость пришлось извиняться на коленях и с металлической лопаткой у шеи.

    Как сообщает прокуратура Свердловской области 17 февраля, три дня назад конфликт случился между учениками седьмого и третьего классов школы в Нижнем Тагиле. Со слов учащихся, причина — в снежке, который заигравшийся третьеклассник метнул в старшего.

    Ответ был несопоставим. От вернувшегося из школы ребёнка родители услышали примерно следующее: кто-то из старших отобрал у него перчатку, повалил в снег, а потом поставил на колени и требовал целовать руку, держа у шеи что-то металлическое, похожее на лопатку.

    Отец мальчика рассказал городскому порталу Е1, что всё происходило перед центральным входом и попало на камеры. Однако в администрации города заявили, что камер наблюдения в этом месте нет, уроки к тому времени закончились, так что точной картины ещё нет.

    В полиции с этим, похоже, не согласятся. «Установлено, что после школы мальчик попал снежком в двух старшеклассников, после чего те заставили его извиняться, стоя на коленях», — приводит издание ответ ведомства.

    Как уточняется, семиклассники уже принесли извинения мальчику, их родители также готовы просить прощения за детей.

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