«Ты не знаешь, сколько у нас кругом педерастов». О чем говорили на российском ТВ на этой неделе

Создание на Украине дивизии «Эдельвейс», анекдоты про Арестовича, вопрос о языке и «психические расстройства» стали темами недели на российском телевидении. Заодно в студиях обсуждали День святого Валентина, который надо импортозаместить.
С экранов доносилось: «Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни» и «Худой мир хуже, чем война».
Редакция «Фонтанки» продолжает смотреть телевизор. О чем говорили на российском ТВ на этой неделе, смотрите в традиционном пятничном выпуске «Коробки передач».