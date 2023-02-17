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    «Ты не знаешь, сколько у нас кругом педерастов». О чем говорили на российском ТВ на этой неделе

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    Создание на Украине дивизии «Эдельвейс», анекдоты про Арестовича, вопрос о языке и «психические расстройства» стали темами недели на российском телевидении. Заодно в студиях обсуждали День святого Валентина, который надо импортозаместить.

    С экранов доносилось: «Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни» и «Худой мир хуже, чем война».

    Редакция «Фонтанки» продолжает смотреть телевизор. О чем говорили на российском ТВ на этой неделе, смотрите в традиционном пятничном выпуске «Коробки передач».

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