В Госдуму внесли закон о «детях специальной военной операции»

К «детям спецоперации» предлагают отнести жителей ряда регионов младше 18 лет Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 февраля 2023 года.

Социальный статус бойцов ЧВК Замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что социальный статус бойцов частных военных компаний должен быть закреплен законодательно, как у действующих военнослужащих, в том числе в том, что касается льгот для военнослужащих и ветеранов боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что официально этот вопрос еще не внесен, но «все понимают важность».

Ранее Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Львовой-Беловой заявил, что власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в спецоперации через частные военные компании. Вызов послов в МИД Посла Италии вызвали в МИД России, чтобы выразить ему недоумение в связи с отменой выступлений ряда российских исполнителей. О каких именно исполнителях идет речь, в сообщении МИДа не указано, но, по мнению министерства, это «свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России». Также до итальянского посла были доведены российские оценки поставок оружия Киеву.

Кроме того, в Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Нидерландов, от него потребовали прекратить попытки возложить на Россию ответственность за крушение рейса MH17. Встреча Путина и Лукашенко Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь провели переговоры в Ново-Огарево, во время которых обсудили вопросы экономической кооперации, безопасности и военного сотрудничества. Лукашенко на встрече заявил, что республика в 2022-м выполнила со своей стороны все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности.

Владимир Путин отметил рост товарооборота между двумя государствами, Александр Лукашенко сообщил, что российские фирмы заказали услуг более чем на 300 миллионов долларов у IT-компаний Республики Беларусь. 13 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России Бывший охранник британского посольства в Германии Дэвид Смит приговорен уголовным судом Лондона к 13 годам тюрьмы. Его обвиняли в шпионаже в пользу России, передаче секретной информации военному атташе при российской дипмиссии в Берлине. Кроме того, ряд пунктов обвинения касался сбора чувствительных для безопасности Великобритании сведений и документов.

Сам 58-летний Смит в ноябре прошлого года признал свою вину в восьми случаях нарушения закона о государственной тайне, однако просил рассматривать его не в качестве иностранного шпиона, а как «недовольного сотрудника», поскольку он испытывал «чрезмерную ненависть к своему месту работы и в целом Соединенному Королевству», находился в состоянии депрессии и пристрастился к алкогольным напиткам. Он утверждал, что не стремился своими действиями подорвать безопасность Великобритании и не получал деньги от российской стороны, однако суд не согласился с его доводами.

Штраф Савину за дискредитацию армии Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего футболиста, а ныне блогера и владельца клуба «КраСава» Евгения Савина за дискредитацию Российской армии. Согласно материалам дела, Савин разместил в декабре 2022 года на портале YouTube видеообращение, направленное на негативное отношение к специальной военной операции на Украине.

За время футбольной карьеры игрока Савин выступал за разные клубы, включая «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Луч-Энергия» и тульский «Арсенал». На YouTube-канал «КраСава» подписано более 1,1 миллиона человек, в апреле прошлого года там вышел ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской спецоперации на Украине. В выпуске в том числе снялись нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.

После выхода ролика администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с клубом Савина на проведение домашних матчей. В конце мая стало известно, что Савин покинул Россию.

Смена командования военных округов Минобороны России на своем сайте обновило данные о командующих военными округами. Бывший командующий 8-й армией Южного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа, командующим Западного военного округа назван Евгений Никифоров (в прошлом начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ВВО), командующим Южного военного округа — Сергей Кузовлев (прежде был командующим войсками ЗВО). Восточным округом с прошлого августа командует Рустам Мурадов. Instasamka в базе «Миротворец» Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) попала в базу украинского ресурса «Миротворец». На сайте указано, что она — «соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан». Представители ресурса также указали, что Зотеева участвовала в «информационной поддержке» спецоперации и пожертвовала крупную сумму на нужды Российской армии. Сама Instasamka о материальной поддержке армии не сообщала.

Штраф от УЕФА для Украинской ассоциации футбола УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро из-за поведения болельщиков на матче чемпионата Европы по мини-футболу с командой России. Игра прошла 4 февраля прошлого года, украинские фанаты во время матча оскорбляли российских игроков.

Закон о «детях спецоперации» Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, вводящий термин «дети специальной военной операции» и предусматривающий поддержку для них. Документ предлагает признать таковыми детей младше 18 лет, которые проживали на территориях Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик с начала спецоперации, а территориях Херсонской и Запорожской областей — с 30 сентября 2022 года. Кроме того, к «детям спецоперации» предлагается отнести несовершеннолетних, проживающих в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях. Документ еще ждет предварительное рассмотрение.

Закон о поддержке вдов ветеранов боевых действий Владимир Путин подписал закон, согласно которому вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий смогут получать социальную поддержку вне зависимости от состава семьи, в которой они живут. На социальную поддержку супруги погибших смогут рассчитывать только до момента заключения нового брака.