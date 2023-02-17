СК показал последствия смертельного пожара в электричке, ехавшей в Москву

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Гибель мужчины в электропоезде сообщением Александров — Москва следствие сочло причинением смерти по неосторожности. О возбуждении уголовного дела 17 февраля сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.
Личность погибшего ещё не установлена. По информации следствия, пожар случился в хвостовом вагоне в ночь на пятницу, когда поезд был на станции Ростокино. Судя по кадрам, одно место сгорело полностью. Мужчина получил термические ожоги. Точную причину его смерти определят судмедэксперты.
«Следствие обращается к очевидцам произошедшего и просит связаться с Северным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по телефону 8–918–544–61–11», — добавляют в ведомстве.