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    Беглову показали Геринга и Гесса. В Смольном поставили сцены Нюрнбергского процесса

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    В Смольном показали студенческий спектакль-реконструкцию эпизодов Нюрнбергского процесса. Посмотреть на постановку пришел и губернатор Петербурга Александр Беглов, который рассказал, что ему сложно было смотреть постановку без слез. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба администрации города.

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    Спектакль представили в актовом зале городской администрации. В роли и актеров, и постановщиков выступили студенты Санкт-Петербургского юридического института (филиал университета прокуратуры РФ).

    В постановке были представлены ключевые моменты процесса и обвинительного акта против Германа Геринга, Рудольфа Гесса, Эрнста Кальтенбруннера, Иоахима фон Риббентроппа и других осужденных в рамках процесса.

    «Без слез смотреть эту постановку сложно. Произведение очень сильное, мощное», - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного. По словам градоначальника, увиденные им сцены Нюрнбергского трибунала - «это вклад в сохранение исторической правды и памяти».

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    ПетербургАлександр БегловСмольный
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