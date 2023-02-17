Беглову показали Геринга и Гесса. В Смольном поставили сцены Нюрнбергского процесса

В Смольном показали студенческий спектакль-реконструкцию эпизодов Нюрнбергского процесса. Посмотреть на постановку пришел и губернатор Петербурга Александр Беглов, который рассказал, что ему сложно было смотреть постановку без слез. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба администрации города.

Спектакль представили в актовом зале городской администрации. В роли и актеров, и постановщиков выступили студенты Санкт-Петербургского юридического института (филиал университета прокуратуры РФ).

В постановке были представлены ключевые моменты процесса и обвинительного акта против Германа Геринга, Рудольфа Гесса, Эрнста Кальтенбруннера, Иоахима фон Риббентроппа и других осужденных в рамках процесса.



«Без слез смотреть эту постановку сложно. Произведение очень сильное, мощное», - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного. По словам градоначальника, увиденные им сцены Нюрнбергского трибунала - «это вклад в сохранение исторической правды и памяти».