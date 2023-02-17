На вершине побывали местные альпинисты. Гигантская ледяная гора появилась в Самаре после прорыва трубы

Гигантская ледяная гора появилась в поле в Куйбышевском районе Самары после прорыва трубы. О возвышенности, напоминающей заснеженный замок, 17 февраля рассказывает 63.RU.
Какая компания несёт ответственность за обслуживание сети, рядом с которой возник нарост, выяснить пока не удалось.
«Сама гора появилась на территории Куйбышевского района. Но прорыв был на сетях в Волжском», — объяснили журналистам представители мэрии Самары.
Снимки новой достопримечательности уже появились в социальных сетях. Увлекающиеся альпинизмом уже даже успели покорить ледяную гору.