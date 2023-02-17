В Роскомнадзоре услышали призыв депутатов и готовы рассмотреть вопрос о блокировке Twitch

Роскомнадзор не исключает возможность полной или частичной блокировки стриминговой платформы Twitch. Об этом 18 февраля заявил глава управления контроля и надзора в сферах электронных коммуникаций регулятора Евгений Зайцев, передает ТАСС.
Однако решение о блокировке надо принять с учетом всех рисков для пользователей, а также оно должно быть взвешенным.
«Мы готовы это обсуждать. К таким действиям нужно подходить взвешенно, оценивать в том числе риски, которые существуют и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом», — сказал он на круглом столе, где обсуждали размещение блогерами незаконной рекламы.
Недавно в Госдуме заявили, что Twitch заслуживает блокировку. Об этом сказал зампредседателя комитета по информполитике Антон Горелкин.
«Twitch давно заслужил самую суровую меру, это блокировка либо замедление трафика. Сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство», — считает парламентарий (цитата по РИА Новости).
Горелкин призвал регуляторов подумать о более жестких мерах к платформе.