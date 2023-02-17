В Роскомнадзоре услышали призыв депутатов и готовы рассмотреть вопрос о блокировке Twitch

Роскомнадзор не исключает возможность полной или частичной блокировки стриминговой платформы Twitch. Об этом 18 февраля заявил глава управления контроля и надзора в сферах электронных коммуникаций регулятора Евгений Зайцев, передает ТАСС.

Однако решение о блокировке надо принять с учетом всех рисков для пользователей, а также оно должно быть взвешенным.

«Мы готовы это обсуждать. К таким действиям нужно подходить взвешенно, оценивать в том числе риски, которые существуют и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом», — сказал он на круглом столе, где обсуждали размещение блогерами незаконной рекламы.