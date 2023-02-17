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    «Замерз, Алексей Борисович?» Путин сравнил Миллера с Соловьем-разбойником и пригласил на татами

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    На мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» глава компании Алексей Миллер появился в меховой шапке. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, не замерз ли он, и сравнил собеседника с Соловьем-разбойником.

    «Замерз, Алексей Борисович? Холодно у вас там [в Петербурге], сколько температура?» — спросил Путин по видеосвязи. «Температура где-то –5 градусов, ветер с залива», — ответил Миллер.

    «Поскольку, я вижу, шапку вы носите как Соловей-разбойник, это подтверждает отдельные черты вашего характера. Как мы и договаривались, хоть вы и не занимались этим видом спорта, давайте вместе выйдем на татами», — продолжил Путин. Так он прокомментировал открытие детского зала для борьбы в рамках проекта «Газпрома».

    Глава «Газпрома» подчеркнул, что газа в России будет много «в течение долгих-долгих десятилетий» за счет крупнейшей в мире ресурсной базы. Путин назвал запасы холдинга «астрономическими» для любой страны. Согласно материалам «Газпрома», на конец прошлого года извлекаемые запасы природного газа группы по сумме всех категорий составили 35 триллионов кубометров.

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    Владимир ПутинАлексей Миллер
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