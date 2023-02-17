«Замерз, Алексей Борисович?» Путин сравнил Миллера с Соловьем-разбойником и пригласил на татами

На мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» глава компании Алексей Миллер появился в меховой шапке. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, не замерз ли он, и сравнил собеседника с Соловьем-разбойником.



«Замерз, Алексей Борисович? Холодно у вас там [в Петербурге], сколько температура?» — спросил Путин по видеосвязи. «Температура где-то –5 градусов, ветер с залива», — ответил Миллер.