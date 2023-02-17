В России могут снизить импортные пошлины на огурцы и помидоры, чтобы они перестали дорожать

Минсельхоз планирует снизить импортные пошлины на огурцы и помидоры, если эти продукты продолжат дорожать. Об этом говорилось на совещании в ведомстве 15 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников встречи.



По их информации, размер импортных пошлин на совещании не обсуждался. Сейчас пошлины находятся на уровне 10–15 %.

Также на совещании обсуждалась возможность увеличения беспошлинной квоты на ввоз томатов из Турции.

В сообщении Минсельхоза по итогам этого совещания отмечается, что динамика цен на огурцы находится на особом контроле министерства и, если понадобится, оно рассмотрит вопрос о дополнительных стабилизационных мерах, в том числе об изменении параметров таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта.