В России могут снизить импортные пошлины на огурцы и помидоры, чтобы они перестали дорожать

Минсельхоз планирует снизить импортные пошлины на огурцы и помидоры, если эти продукты продолжат дорожать. Об этом говорилось на совещании в ведомстве 15 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников встречи.
По их информации, размер импортных пошлин на совещании не обсуждался. Сейчас пошлины находятся на уровне 10–15 %.
Также на совещании обсуждалась возможность увеличения беспошлинной квоты на ввоз томатов из Турции.
В сообщении Минсельхоза по итогам этого совещания отмечается, что динамика цен на огурцы находится на особом контроле министерства и, если понадобится, оно рассмотрит вопрос о дополнительных стабилизационных мерах, в том числе об изменении параметров таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта.
Происходящее с ценами, в частности, на огурцы, участники совещания назвали скорее аномалией. Из-за погоды в южных регионах сдвинулись сроки плодоношения в сезонных теплицах, и продукция из них начала поступать в продажу позже, чем обычно. Кроме того, у производителей выросли затраты в связи с увеличением стоимости энергоресурсов на 9 % с 1 декабря 2022 года.
В оптовом звене к середине февраля профильные ассоциации фиксируют снижение цен. По словам президента Ассоциации «Теплицы России» Алексея Ситникова, до полок сетевых магазинов снижение доберется в течение недели.
По данным Росстата, огурцы с начала 2023 года подорожали на 58 %, репчатый лук — на 52 %, а помидоры — на 32 %.