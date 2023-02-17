Южный участок ЗСД ночью будут ограничивать и перекрывать для строительства развязки

Для строительства Витебской развязки в ночь с 17 на 18 февраля ограничат движение по Западному скоростному диаметру Петербурга. На южном участке магистрали будут демонтировать опоры для дорожных знаков и указателей.



С 22:00 17 февраля до 0:00 18 февраля у развязки ЗСД с Благодатной улицей в южном направлении для проезда будут доступны только две левые полосы, сообщает 17 февраля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Затем с полуночи до 6 часов утра 18 февраля на участке магистрали от набережной Екатерингофки до Благодатной улицы перекроют движение по основному ходу — в сторону южной развязки с КАД.