«Хочется, чтобы он просил купить игрушки и докучал вопросами». Арсению из Петербурга нужна помощь

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У Арсения атипичный аутизм с речевыми нарушениями, который не сразу распознали врачи. В течение четырёх лет мальчик регулярно проходил курсы реабилитации и добился большого прогресса. Но за это время финансы семьи истощились, и на очередной, очень важный курс уже просто нет денег.



Арсений Кокорин, 6 лет, Санкт-Петербург.

Атипичный аутизм без умственной отсталости с выраженными речевыми нарушениями.

Требуется курс реабилитации. Стоимость 138 000 руб.

Арсений смышлёный и любознательный. Он выучил алфавит и умеет читать. А ещё он теперь может сказать «мама» и «папа». И это — настоящая победа.



Рождения Арсения с нетерпением ждали оба родителя, заранее подготовившись к появлению малыша: прошли все осмотры, сдали многочисленные анализы. Всё было в порядке. Причин заподозрить то, что с ребёнком что-то не так, не было целый год.



Но когда Арсению исполнился годик, прозвенели первые звоночки. Во-первых, мальчик никак не мог сделать свои первые самостоятельные шаги. Во-вторых, очень слабо понимал обращённую речь и сам почти не говорил. Невролог уверил родителей, что развитие мальчика не выходит за пределы нормы.

Однако когда Сене исполнился год и восемь месяцев, стало очевидно, что ни о какой норме не может быть и речи: мальчик перестал реагировать на то, что происходит вокруг, и больше не мог сказать ни слова. У него пропали даже жесты — казалось, от ребёнка осталась одна пустая оболочка.



Родители Арсения стали обращаться ко всем врачам, но точного диагноза не мог поставить никто. Далеко не сразу выяснилось, что у мальчика атипичный аутизм без признаков умственной отсталости, зато с выраженными речевыми нарушениями. Этот факт шокировал родителей.

Хорошей новостью стало понимание, что у Сени есть все шансы догнать сверстников и жить полноценной жизнью — в этом помогут курсы интенсивной реабилитации.

Сейчас Сене шесть лет, и такие курсы мальчик проходил последние четыре года. Его развитие действительно ускорилось. А чтобы прогресс не останавливался и не случился откат, курсы реабилитации необходимо продолжать. Однако за это время бюджет родителей значительно истощился, и на новую, очень важную для ребёнка реабилитацию у них уже просто нет денег. Родители Арсения обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. Собрать необходимо 138 000 рублей.

