Смертельное ДТП в Киришах. Водитель BMW хоть и не виноват, но нарушил по-крупному

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 17 февраля.
В городе Кириши на проспекте Правды, 20, вчера около 20 часов столкнулись «Газель» и BMW. По предварительной версии, 57-летний мужчина на ГАЗе выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу легковой машине. Водитель BMW (житель Киришей) хоть и не виноват, но претензии к нему есть: у него наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.
Водитель «Газели» погиб на месте. Про него известно, что он с начала прошлого года ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В отношении водителя BMW составлен административный протокол за отказ от медосвидетельствования по части 1-й статьи 12.26 КоАП РФ. Его ловили на нарушениях дважды. По информации 47news, он тоже пострадал в ДТП, хотя от госпитализации отказался.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего», — отмечают в ГУ МВД по Петербургу и области.