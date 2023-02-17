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    В Пулково пройдет большая выставка в честь столетия гражданской авиации

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    Выставка разместится в старом здании аэровокзала, построенном в 1951 году, где до 1973 года обслуживали пассажиров регулярных рейсов. Вы увидите настоящие детали самолетов, костюмы пилотов, технические модели. Не обойдется и без интерактива.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Выставку с 100-летию гражданской авиации России составят более двухсот экспонатов и артефактов, вы сможете узнать об авиастроении с разных точек зрения — исторической, технической, идеологической, биографической. Организаторы напоминают, что Петербург стал центром отечественного самолетостроения еще до революции, а первый гражданский аэропорт в Советской России — Шоссейная — находился на территории «Пулково-2».

    Проект обещает стать масштабной ретроспективой, кроме того, обещают заострить внимание на современном гражданском авиастроении — актуальная тема в наши дни. Ну а еще выставка в «Пулково-2» станет первым в России подобным проектом, который будет работать на территории закрытого аэропорта.

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    Выставка к 100-летию гражданской авиации России пройдет в «Пулково-2» с 17 февраля 2023 до февраля 2024.

    4+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами

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