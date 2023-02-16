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    Во Франции обнаружили фрагмент взорвавшегося над Нормандией метеорита

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    Первый фрагмент взорвавшегося в небе над территорией Франции метеорита Sar2667 нашли на севере страны — в Нормандии. Об этом сообщается 16 февраля на сайте Парижской обсерватории.

    Уточняется, что осколок массой около 100 граммов и длиной 6 сантиметров обнаружила в поле близ коммуны Сен-Пьер-ле-Вижер 18-летняя девушка-студентка, входившая в группу отправившихся на поиски метеорита волонтёров.

    В Парижской обсерватории пояснили, что этот метеорит — третий в истории, обнаруженный в космосе до того, как он вошёл в атмосферу, и первый, найденный во Франции благодаря усилиям ассоциация Fripon/Vigie-Ciel (объединяет исследователей Парижской обсерватории, Университета Париж-Юг и Университета Гренобля, а также астрономических ассоциаций и профильных лабораторий). Данная группа отслеживает входящие в атмосферу объекты и занимается поиском метеоритов на Земле.

    «Фонтанка» рассказывала, как в 2018 году на северо-востоке Франции откопали самый большой метеорит, который был найден когда-либо на территории страны. Его вес составил 477 килограммов, он обошёл ранее обнаруженного собрата массой 435 килограммов.

    Последний же метеорит, который нашли в Нормандии, взорвался в небе над Францией в ночь на минувший понедельник, 13 февраля.

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    КосмосФранцияМетеоритПроисшествиеАстрономы
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