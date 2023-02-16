Во Франции обнаружили фрагмент взорвавшегося над Нормандией метеорита

Первый фрагмент взорвавшегося в небе над территорией Франции метеорита Sar2667 нашли на севере страны — в Нормандии. Об этом сообщается 16 февраля на сайте Парижской обсерватории.



Уточняется, что осколок массой около 100 граммов и длиной 6 сантиметров обнаружила в поле близ коммуны Сен-Пьер-ле-Вижер 18-летняя девушка-студентка, входившая в группу отправившихся на поиски метеорита волонтёров.



В Парижской обсерватории пояснили, что этот метеорит — третий в истории, обнаруженный в космосе до того, как он вошёл в атмосферу, и первый, найденный во Франции благодаря усилиям ассоциация Fripon/Vigie-Ciel (объединяет исследователей Парижской обсерватории, Университета Париж-Юг и Университета Гренобля, а также астрономических ассоциаций и профильных лабораторий). Данная группа отслеживает входящие в атмосферу объекты и занимается поиском метеоритов на Земле.

