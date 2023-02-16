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    Боевые действия на Украине

    В Петербурге появилось граффити в память о фанатах «Зенита», погибших во время боевых действий

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    На Железнодорожном проспекте в Петербурге появилось граффити, посвященное погибшим в ходе спецоперации фанатам «Зенита» Андрею Рахову (позывной Арни) и Андрею Ковалишину (позывной Кличко). Изображение граффити было опубликовано в сообществе фанатов «Зенита» — «Ландскрона» — 16 февраля.

    Согласно изображению, оба погибли 14 февраля в районе Угледара.

    Информация о гибели двоих фанатов появилась на странице «Ландскроны» несколько дней назад. «Погиб Андрей «Арнольд» Рахов. Вечная память, покойся с миром, Брат… Вместе с Арнольдом вчера погиб ещё один наш соратник. Андрей «Кличко» Ковалишин», — говорилось в сообщении.

    До мая 2022 года Андрей Рахов работал пожарным в Санкт-Петербурге, затем отправился добровольцем. Он был рэп-исполнителем и вел Telegram-канал «Огнеборец», в котором рассказывал сначала о буднях пожарных, а потом о своей службе в батальоне «Восток».

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    ЗенитПогиблиБоевые действия на Украине

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