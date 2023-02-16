Уголовное дело возбуждено после расправы над собакой, заступившейся за хозяйку под Петербургом

Жестокое обращение с животными вменили жителю Ломоносовского района Ленинградской области. Мужчина не стерпел лая во время ссоры с женой.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, уголовное дело возбуждено 16 февраля. Под подозрением 34-летний мужчина из посёлка Новогорелово.
До недавнего времени он жил с 31-летней гражданской женой и дворнягой, которую, по некоторым данным, несколько лет назад взяли из приюта. Без разногласий не обходилось. Так, в воскресенье, 12-го числа, о семейном конфликте в ЖК на улице Современников сообщили в полицию.
Полицейские установили, что пара пила, ругалась и дошла до рукоприкладства. Когда мужчина начал бить подругу, пёс залаял.
«Тогда мужчина взял кухонный нож и нанёс несколько ударов по животному, от полученных ранений собака скончалась», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемый на время расследования ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.