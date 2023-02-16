Уголовное дело возбуждено после расправы над собакой, заступившейся за хозяйку под Петербургом

Жестокое обращение с животными вменили жителю Ломоносовского района Ленинградской области. Мужчина не стерпел лая во время ссоры с женой.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, уголовное дело возбуждено 16 февраля. Под подозрением 34-летний мужчина из посёлка Новогорелово.

До недавнего времени он жил с 31-летней гражданской женой и дворнягой, которую, по некоторым данным, несколько лет назад взяли из приюта. Без разногласий не обходилось. Так, в воскресенье, 12-го числа, о семейном конфликте в ЖК на улице Современников сообщили в полицию.