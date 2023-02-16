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    Боевые действия на Украине

    Генсек НАТО рассказал, как спал в ночь начала боевых действий на Украине

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    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг знал о начале спецоперации в ночь на 24 февраля 2022 года, но все равно решил отправиться спать. Об этом он 16 февраля рассказал AFP, передает ТАСС.

    «Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, поскольку я знал, что в какой-то момент в ближайшие часы кто-нибудь разбудит меня. Так и случилось», — поделился он.

    О начале боевых действий на Украине ему коротко сообщили в 04:00 (05:00 мск) по телефону. Он утверждает, что произошедшее не стало «сюрпризом».

    «Мы знали», — отметил Столтенберг.

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    РоссияУкраинаСпецоперация

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