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    В Доме кино состоится ретроспектива Леонида Гайдая

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    Фото: предоставлено организаторами
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    30 января исполнилось сто лет со дня рождения Леонида Гайдая. В честь юбилея любимого несколькими поколениями комедийного режиссера в Доме кино с 24 по 27 февраля пройдет ретроспектива его фильмов: легких комедий, ставших, однако, говоря словами критика Сергея Добротворского, — «императивной деталью ландшафта», неизменной константой для нашего кинематографа.

    Фото: предоставлено организаторами
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    В программе:

    24 февраля, пятница, — «Бриллиантовая рука», 0+

    25 февраля — «Иван Васильевич меняет профессию», 6+

    26 февраля — «Деловые люди», 6+

    27 февраля, понедельник, — «За спичками». 12+

    Все показы состоятся в 17 часов.

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    А о значении фильмов Гайдая в субботу, 25 февраля, в Малом зале Дома кино расскажет киновед Мила Двинятина в своей лекции «О комедии и смехе в советском кино». 18+

    Подробности на сайте.

    Федор Дубшан

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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