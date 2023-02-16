В Доме кино состоится ретроспектива Леонида Гайдая

30 января исполнилось сто лет со дня рождения Леонида Гайдая. В честь юбилея любимого несколькими поколениями комедийного режиссера в Доме кино с 24 по 27 февраля пройдет ретроспектива его фильмов: легких комедий, ставших, однако, говоря словами критика Сергея Добротворского, — «императивной деталью ландшафта», неизменной константой для нашего кинематографа.
В программе:
24 февраля, пятница, — «Бриллиантовая рука», 0+
25 февраля — «Иван Васильевич меняет профессию», 6+
26 февраля — «Деловые люди», 6+
27 февраля, понедельник, — «За спичками». 12+
Все показы состоятся в 17 часов.
А о значении фильмов Гайдая в субботу, 25 февраля, в Малом зале Дома кино расскажет киновед Мила Двинятина в своей лекции «О комедии и смехе в советском кино». 18+
Подробности на сайте.
Федор Дубшан