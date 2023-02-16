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    В прокат выходит «Сын» с Хью Джекманом

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    Фото: exponentafilm.ru/
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    С 23 февраля на экранах картина Флориана Зеллера «Сын». Зеллер, который является и театральным драматургом, ранее экранизировал первую часть своей «семейной трилогии» «Отец» — и заслужил за эту картину два «Оскара». Теперь очередь «Сына», премьера которого прошла на последнем Каннском кинофестивале.

    В главной роли — Хью Джекман. Он играет Питера, успешного юриста, который ушел от жены (Лора Дёрн) и сына Николаса к молодой подруге (Ванесса Кирби). Однако с подростком начинает происходить что-то странное. Питер пытается помочь сыну, но под угрозой оказывается его новая семья.

    В фильме занят также Энтони Хопкинс, которому досталась небольшая роль отца Питера.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: exponentafilm.ru/

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