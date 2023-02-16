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    По следам Хамфри Богарта: Лиам Нисон сыграет частного сыщика Марлоу

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    С 23 февраля в кино выходит «Марлоу», фильм Нила Джордана («Интервью с вампиром», «Завтрак на Плутоне»).

    Фото: paradisegroup.ru/
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    Филип Марлоу — циничный, но благородный частный детектив, настоящий герой нуара, придуманный Раймондом Чендлером. Самое знаменитое его киновоплощение принадлежит Хамфри Богарту в «Мальтийском соколе». Романы о Марлоу пишутся по сей день: нынешняя экранизация основана на романе Джона Бэнвилла «Черноглазая блондинка» 2014 года.

    Действие происходит в 1950-х: таинственная блондинка нанимает уже пожилого Марлоу для поисков пропавшего возлюбленного. Изначально простое дело оказывается частью большой загадки, опутавшей весь Голливуд.

    Фото: paradisegroup.ru/
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    В роли самого Марлоу — Лиам Нисон; кроме него в фильме заняты Диана Крюгер, Джессика Лэнг, Алан Камминг и Дэнни Хьюстон.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru/
    Фото: paradisegroup.ru/

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