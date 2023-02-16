Новостройки у воды в Нижнем Новгороде составляют всего 7% от общего предложения, с видом на нее -1%

На рынке первичного жилья Нижнего Новгорода наблюдается дефицит квартир с видом на воду. По данным аналитиков компании GloraX, несмотря на обширную акваторию, новых жилых проектов непосредственно у воды в городе практически нет, а существующее предложение будет исчерпано за два года, хоть стоимость таких объектов на 15–20% превышает аналогичные варианты не на берегах.



Как отмечают в компании, на первичном рынке города сейчас всего четыре ЖК с видом на воду, причем два из них относительно далеко от береговой линии. Суммарный объем предложения в этих проектах составляет около 2,7 тыс. кв.м, или 35 квартир. Другие два ЖК, расположенные непосредственно у воды, это порядка 350 квартир или 195 тыс. кв. м, Это предложение при текущем спросе исчерпается быстрее, чем за два года, считают аналитики.

