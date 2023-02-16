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    В Новосибирской области нашли пару, которая замёрзла насмерть

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    Тела мужчины и женщины обнаружили в селе Цветники Здвинского района Новосибирской области 16 февраля. По словам очевидцев, два человека замерзли насмерть.

    Как сообщили NGS.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, признаки насильственной смерти не обнаружены. Проводится проверка, материалы которой передадут в Следственный комитет.

    Судя по видеозаписи в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», погибли мужчина и женщина средних лет. На женщине есть куртка, а ее спутник лежит рядом в футболке.

    Минувшей ночью в области было до минус 25 градусов.

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