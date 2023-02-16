В Новосибирской области нашли пару, которая замёрзла насмерть

Тела мужчины и женщины обнаружили в селе Цветники Здвинского района Новосибирской области 16 февраля. По словам очевидцев, два человека замерзли насмерть.



Как сообщили NGS.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, признаки насильственной смерти не обнаружены. Проводится проверка, материалы которой передадут в Следственный комитет.



Судя по видеозаписи в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», погибли мужчина и женщина средних лет. На женщине есть куртка, а ее спутник лежит рядом в футболке.



Минувшей ночью в области было до минус 25 градусов.