В этом году в Пушкинском районе откроют новый детский сад на 140 детей и школу на 550 учеников

К новому учебному году в Пушкинском районе на Образцовой улице откроется общеобразовательная школа на 550 мест. Как отмечают в компании «Терминал-Ресурс», здание школы сейчас готово на 65 % — здесь завершаются работы с фасадом и кровлей, на всех этажах идет отделка, прокладывают внутренние инженерные сети и благоустраивают территорию.
Рядом со школой строится детский сад для 140 детей. Внутри расположится бассейн, медицинский блок, кухня полного цикла, помещения для развивающих занятий. Сейчас здесь тоже прокладывают инженерные сети и ведут отделку. Садик на территории ЖК «Образцовые кварталы», так же, как и школу, планируют открыть к началу учебного года.
На днях объекты посетили представители администрации Пушкинского района в рамках проверки соцобъектов в Пулковском отделении.