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    В этом году в Пушкинском районе откроют новый детский сад на 140 детей и школу на 550 учеников

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    Фото: Предоставлено СЗ «Терминал-Ресурс»
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    К новому учебному году в Пушкинском районе на Образцовой улице откроется общеобразовательная школа на 550 мест. Как отмечают в компании «Терминал-Ресурс», здание школы сейчас готово на 65 % — здесь завершаются работы с фасадом и кровлей, на всех этажах идет отделка, прокладывают внутренние инженерные сети и благоустраивают территорию.

    Рядом со школой строится детский сад для 140 детей. Внутри расположится бассейн, медицинский блок, кухня полного цикла, помещения для развивающих занятий. Сейчас здесь тоже прокладывают инженерные сети и ведут отделку. Садик на территории ЖК «Образцовые кварталы», так же, как и школу, планируют открыть к началу учебного года.

    На днях объекты посетили представители администрации Пушкинского района в рамках проверки соцобъектов в Пулковском отделении.

    Фото: Предоставлено СЗ «Терминал-Ресурс»

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