Петербургские пенсионеры больше всего денег тратят на еду, средний чек — около 600 рублей

В среднем в месяц петербургские пенсионеры совершают 20–21 операцию по банковским картам, что характеризует их как довольно активных потребителей. Таковы данные исследования трат клиентов пожилого возраста Банка «Санкт-Петербург».



В целом по году чаще и больше всего пенсионеры тратят в супермаркетах и аптеках. Так, топ-5 популярных категорий для покупок возглавили продовольственные магазины (почти 50% оборота), средний чек здесь — 611 рублей. На втором месте непродовольственные магазины — сувенирные, книжные, строительные, хозяйственные — с долей около 20% оборота и средним чеком в 1 170 рублей. Далее идут магазины одежды и обуви со средним чеком 2 512 руб. и аптеки, где оставляли в среднем 864 руб. за раз. Замыкают пятерку коммунальные платежи со средним показателем трат 2 073 руб.

