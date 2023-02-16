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    Петербургские пенсионеры больше всего денег тратят на еду, средний чек — около 600 рублей

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    В среднем в месяц петербургские пенсионеры совершают 20–21 операцию по банковским картам, что характеризует их как довольно активных потребителей. Таковы данные исследования трат клиентов пожилого возраста Банка «Санкт-Петербург».

    В целом по году чаще и больше всего пенсионеры тратят в супермаркетах и аптеках. Так, топ-5 популярных категорий для покупок возглавили продовольственные магазины (почти 50% оборота), средний чек здесь — 611 рублей. На втором месте непродовольственные магазины — сувенирные, книжные, строительные, хозяйственные — с долей около 20% оборота и средним чеком в 1 170 рублей. Далее идут магазины одежды и обуви со средним чеком 2 512 руб. и аптеки, где оставляли в среднем 864 руб. за раз. Замыкают пятерку коммунальные платежи со средним показателем трат 2 073 руб.

    — Исследование показало, что современные пенсионеры вполне активно пользуются банковскими услугами, в частности банковскими картами, — отметил директор по развитию бизнеса сегмента зарплатных и пенсионных клиентов Банка «Санкт-Петербург» Филипп Кынин. — Выход на пенсию в современном мире уже не ограничивает активность, а в некоторых аспектах жизни, напротив, даже усиливает ее за счет наличия свободного времени. Пенсионеры часто требовательные и грамотные банковские клиенты, они обстоятельно подходят к выбору банковского продукта и просчитывают риски.

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