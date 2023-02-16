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    Архитектурный критик расскажет про шедевры окраины Петроградской стороны

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    Там, где Большой проспект П.С., 300 лет назад был ров — служил преградой от дикого зверья. Да и когда был построен Первый дом Ленсовета, полюбоваться на него захаживали лоси. Пойдем 19 февраля гулять за Большой проспект — застраивалась эта территория поздно, и тем интересна. 16+

    Силовая станция текстильной фабрики «Красное знамя»
    Силовая станция текстильной фабрики «Красное знамя»Фото: wikipedia.org
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    Про немецкого архитектора Эриха Мендельсона (1887–1953) пишут: функционалистом он стал в поздних работах, а в 1920-х был экспрессионистом. Период его работы в послереволюционной России выпал как раз на 1920-е. Мендельсона пригласили строить фабрику «Красное знамя» — она должна была стать одним из крупнейших предприятий страны. Мендельсон был звездой: прославился башней Эйнштейна — астрофизической обсерваторией в Потстдаме (автору было тогда чуть за тридцать), зданиями универмагов в нескольких немецких городах. Правда, сам комплекс зданий фабрики мы видим не таким, каким его затевал Эрих Мендельсон: рассказывают, будто ленинградские архитекторы возмутились, что строительство поручили иностранцу, да еще без конкурса. Но силовая подстанция фабрики — это именно мендельсоновское, новаторское.

    Архитектурный критик Мария Элькина объяснит, почему это шедевр, а по пути покажет другие ленинградские шедевры — конструктивизм и сталинские постройки. Идем на экскурсию «Первый и последний шедевр Ленинграда. Окраины Петроградской стороны» 19 февраля, подробности на сайте ДК Лурье, начало в 13:00.

    Александра Шеромова

    Силовая станция текстильной фабрики «Красное знамя»
    Силовая станция текстильной фабрики «Красное знамя»Фото: wikipedia.org

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