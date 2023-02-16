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    Производство «паленки» у петербуржцев не пошло. Более 30 тысяч литров пришлось отдавать

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    Петербуржцы вместе с другом-иностранцем решили народным способом делать алкоголь. Напитков получилось много — 31 тысяча литров, но разбогатеть с их помощью у «бизнесменов» не получится.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Пока фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает 16 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следствие полагает, что мужчины делали «паленку» в гараже на окраине города, а также в двух деревнях Всеволожского района. Якобы они закупали в промышленных объемах спирт, «продававшийся под видом медицинского изделия», разбавляли его водой, добавляли красители и ароматизаторы, а потом разливали либо в брендированную тару, либо в пятилитровые бутыли.

    Затем под видом водки и виски элитных марок напитки поступали в заведения общепита или к частным лицам. В «цехах» нашли немало поддельных акцизных марок.

    Возбуждено дело о незаконном производстве и обороте алкогольной продукции в крупном размере, а также об использовании поддельных акцизов.

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