Смертельное ДТП под Петербургом: человека в темноте не увидели

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером под Петербургом, в Ломоносовском районе Ленобласти.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 15 февраля в 19:18 на 8-м километре дороги Петергоф — Кейкино 42-летний мужчина сбил человека, который шёл по проезжей части. Пешеход умер на месте, ему было 36 лет. Ведётся разбирательство, уголовное дело пока не возбуждено.
По данным «Фонтанки», житель Ломоносовского района ехал на «Датсуне Он-До», принадлежащем жене. С начала прошлого года его ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Погибший — житель деревни в том же районе. Он шёл в попутном направлении. С водителя взято обязательство о явке. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» писали, что машина на Гостилицком шоссе улетела в кювет.