Меньше двух недель была в бегах пара влюбленных из Тюмени. Поймать их помогло дело о мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска нашли у автосервиса на юге Петербурга двух молодых людей, которых в Тюмени ищут коллеги и родители.



19-летнего жителя Тюменской области, находящего в розыске с января этого года, задержали сотрудники полиции накануне около половины первого дня у автосервиса на улице Ново-Рыбинской, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля. На родине его ищут за то, что он обманом получил от некоей женщины имущество на сумму в 5 тысяч рублей.



Вместе с ним была еще одна тюменская потеряшка — 16-летняя девушка, которая ушла из дома в первых числах февраля. Обоих доставили в отдел полиции и уведомили о находке инициатора розыска.

