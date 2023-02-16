Бойцам ЧВК и их семьям хотят дать соцгарантии наравне с военнослужащими: новости СВО за 16 февраля

Ранее в Госдуме обсуждали возможность уголовного наказания за дискредитацию всех участников боевых действий Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 февраля.



Бойцам ЧВК и их семьям хотят предоставить соцгарантии наравне с военнослужащими В России рассматривают вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

— Сейчас рассматриваем этот вопрос. <...> Все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте, мы учтем их при принятии решений. Обязательно, — сказал Путин.



В ходе этой встречи Львова-Белова указала на «маленькую несправедливость», при которой военные, проходящие службу по контракту, получают социальные гарантии, а бойцы ЧВК — нет, хотя «и те и другие — герои». Путин подчеркнул, что и добровольцы, и контрактники, и «те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации», должны быть в одинаковой ситуации по обеспечению социальными гарантиями и защитными мерами. — Они все выполняют свой священный долг перед Родиной, и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации, — сказал президент.

На заседании Госдумы 22 февраля не будет важных решений в военной области

В комитете по обороне Госдумы не ожидают принятия «решений [в военной сфере], которые могли бы взволновать общество», на заседании нижней палаты парламента 22 февраля, которое состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию. Об этом РБК сообщил глава комитета Андрей Картаполов.



— Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество, — подчеркнул он.

По мнению депутата, в послании будут поставлены задачи, президент будет говорить об «очень важных вещах», но ждать объявления новой мобилизации или других крупных решений по военной операции на Украине не стоит. Депутат обратил особое внимание на то, что заседание 22 февраля — плановое, оно и ранее стояло в графике нижней палаты парламента. По его словам, повестка заседания уже сверстана, в нее вошли законопроекты из предыдущего плана работы Госдумы. Картаполов также указал на то, что любой законопроект, который выносится на рассмотрение депутатов Госдумы, должен пройти ряд согласований и процедур.

— Ни один законопроект не может быть принят по щелчку пальцев. Есть порядок, мимо которого мы никак не пройдем, — пояснил он, добавив, что свое заключение должно дать правовое управление Думы, профильный комитет должен провести заседание и поддержать законопроект, затем его выносят на рассмотрение Совета Думы и ставят в повестку.



Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля. В среду, 15 февраля, стало известно, что Совет Федерации решил провести запланированное на 1 марта заседание неделей раньше, 22 февраля. На тот же день уже было запланировано пленарное заседание Госдумы.



Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил об атаке беспилотников на город. По его словам, средства ПВО сбили два беспилотника над морем. Позднее Развожаев сообщил, что атака отбита. — С ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 2 из 2 беспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым. В городе всё спокойно. Доверяйте только официальной информации, — написал губернатор.



Севастополь после начала российской спецоперации на Украине не раз подвергался атакам. Утром 4 января Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека. Вечером 2 января также были сбиты два дрона.



Одна из самых масштабных атак произошла 29 октября, ей подверглись суда Черноморского флота и гражданские корабли. В Минобороны заявили, что ее организовал Киев при помощи британских специалистов. В атаке были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников, для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили боносетевое заграждение и одно судно.



Союз журналистов России будет настаивать на отмене ответственности за фейки об армии после завершения СВО Союз журналистов России (СЖР) будет настаивать на отмене уголовной ответственности за фейки и административной ответственности за дискредитацию ВС РФ после завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщил на лекции в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге председатель СЖР Владимир Соловьев.

— Понятно, что во время проведения специальной военной операции есть наборы ограничений, в том числе ограничений свободы печати. Это нужно для того, чтобы опять же не навредить. <...> Мы говорим о том, что когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты, — сказал Соловьев в ответ на вопрос о влиянии на работу журналистов закона о фейках о ВС РФ. — К нам действительно было несколько запросов из московских и региональных СМИ, когда некоторые коллеги были обвинены в неправильных заявлениях по отношению к СВО, подвергались штрафам, наши юристы с ними работали, разбирались. Два раза удалось штраф этот аннулировать, несколько раз не удалось.

Позднее Роскомнадзор сообщил, что с начала специальной военной операции составил 16 протоколов в отношении СМИ и главных редакторов за распространение недостоверной информации о ходе СВО. Госдума попросила ООН провести международное расследование взрывов на «Северных потоках»

На пленарном заседании Госдумы депутаты приняли постановление, в котором требуют ООН провести международное расследование взрывов на «Северных потоках». Парламентарии считают, что необходимо дать правовую оценку диверсии, а также привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей. Заявление отправят в ООН, Межпарламентский союз, парламентские ассамблеи ОДКБ, ОБСЕ и ЧЭС, Межпарламентскую ассамблею СНГ, в ШОС и другие международные организации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подсчитать экологический ущерб от подрыва «Северных потоков», а Комитету по энергетике — потери энергетической системы России. По его словам, взыскать этот ущерб можно из денег зарубежных компаний, находящихся в нашей стране.

Центробанк продлит ограничения на снятие наличной валюты Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта. Также она сообщила, что нет оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами. В начале августа прошлого года Центробанк продлил ограничение на снятие валюты до 9 марта 2023 года. Тогда в ЦБ сообщили, что сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. Мы подробно рассказывали о том, что сейчас нельзя делать с валютой в России.

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы, в том числе Устава. Ранее соответствующую инициативу внес в Думу Владимир Путин. Всего в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы считается прекратившим действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года 21 международный договор, в том числе Устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.



Сумма российского взноса в бюджеты СЕ и его частичных соглашений за 2022 год должна была составить около 33,7 миллиона евро, говорится в пояснительной записке. В связи с прекращением членства России в СЕ было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации — с 1 января по 15 марта 2022 года. Общая сумма составила около 5,7 миллиона евро.