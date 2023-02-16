Там зэков в плен не берут. Солдат «Вагнера» вернулся оттуда

Петербуржец, ушедший под знамена ЧВК из колонии «Яблоневка», дал интервью журналисту 47news. Он принял решение идти на СВО, когда до конца срока оставалось полгода. Сегодня ему безразлична и блатная идея, и вся политика. Вскоре он опять встанет в строй.

Роману под 50 лет. Родился в Ленинграде. Первый срок получил за убийство — 15 лет. После сидел дважды. Летом 2022 года в петербургскую колонию № 7 (возле Ладожского вокзала) приехал Евгений Пригожин. Петербуржцу оставалась досидеть до февраля этого года, а он принял предложение основателя «Вагнера». Вернулся в Петербург в январе. Руки-ноги на месте.

Фото: 47news Поделиться Поделиться





— Сколько тогда с вами ушло? — спрашивает его журналист.

— Сорок шесть человек. В основном брали со сто пятой — убийство, — отвечает собеседник, объясняя, что на собеседованиях обязательно спрашивали, почему арестанты хотят ехать на спецоперацию.

— Что вы ответили? — На патриотизме. — У кого большие сроки, тоже на патриотизме? — уточняет наш коллега. — Как сказать. В моей группе у половины сроки за десять, отсижено по три-четыре года. Но шанс же есть отыграть эту игру? Роман открыто ответил на вопросы о том, какие отношения у вагнеровцев с регулярной армией. «Фонтанка» не назвала бы их хорошими. Рассказал, как ведут себя айдаровцы и что такое трофеи. Не в теоретических рассуждениях, а в окопах. Получается, там уважают противника, если он патриот с большой буквы. При всем Роман не скрывает, что блатная идея ему сейчас кажется смешной, а к политике он относится снисходительно.