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    Там зэков в плен не берут. Солдат «Вагнера» вернулся оттуда

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    Петербуржец, ушедший под знамена ЧВК из колонии «Яблоневка», дал интервью журналисту 47news. Он принял решение идти на СВО, когда до конца срока оставалось полгода. Сегодня ему безразлична и блатная идея, и вся политика. Вскоре он опять встанет в строй.

    Роману под 50 лет. Родился в Ленинграде. Первый срок получил за убийство — 15 лет. После сидел дважды. Летом 2022 года в петербургскую колонию № 7 (возле Ладожского вокзала) приехал Евгений Пригожин. Петербуржцу оставалась досидеть до февраля этого года, а он принял предложение основателя «Вагнера». Вернулся в Петербург в январе. Руки-ноги на месте.

    Фото: 47news
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    — Сколько тогда с вами ушло? — спрашивает его журналист.

    — Сорок шесть человек. В основном брали со сто пятой — убийство, — отвечает собеседник, объясняя, что на собеседованиях обязательно спрашивали, почему арестанты хотят ехать на спецоперацию.

    — Что вы ответили?

    — На патриотизме.

    — У кого большие сроки, тоже на патриотизме? — уточняет наш коллега.

    — Как сказать. В моей группе у половины сроки за десять, отсижено по три-четыре года. Но шанс же есть отыграть эту игру?

    Роман открыто ответил на вопросы о том, какие отношения у вагнеровцев с регулярной армией. «Фонтанка» не назвала бы их хорошими. Рассказал, как ведут себя айдаровцы и что такое трофеи. Не в теоретических рассуждениях, а в окопах. Получается, там уважают противника, если он патриот с большой буквы. При всем Роман не скрывает, что блатная идея ему сейчас кажется смешной, а к политике он относится снисходительно.

    Что касается плена, то боец по этому поводу высказался чисто конкретно: «В плен лучше не попадать. Поймут, что зэк, — убьют». Но с его слов, Евгений Пригожин выполняет все обязательства, даже вне СВО.

    Вскоре у Романа закончится отпуск, и он вновь наденет форму ЧВК. Полностью интервью вы можете прочитать в материале «Роман с «Вагнером». Из 46 вернулись не все. О потерях тоже сказано.

    Фото: 47news

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