Удивительная ночь: северное сияние было таким ярким, что его видели далеко на юге

Северное сияние ночью 16 февраля оказалось настолько мощным, что его наблюдали на таких широтах, где обычно не видят, от Анадыря до Екатеринбурга.
В Петербурге мешала облачность, но в Ленобласти охотники за сиянием нашли места с чистым небом и сделали потрясающие кадры. Видно было и в Новгородской области, и в Татарстане.
Ярче всего сияло в северных странах: Финляндии, Норвегии, а также в Австралии.
Е1.RU показывает, как выглядела аврора на Урале: она тоже была зелёной и розовой. «Очень редкое явление в наших местах. Доехав до локации, мы застали последние минуты вспышки», — рассказал журналистам фотограф Евгений.