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    Удивительная ночь: северное сияние было таким ярким, что его видели далеко на юге

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    Северное сияние ночью 16 февраля оказалось настолько мощным, что его наблюдали на таких широтах, где обычно не видят, от Анадыря до Екатеринбурга.

    В Петербурге мешала облачность, но в Ленобласти охотники за сиянием нашли места с чистым небом и сделали потрясающие кадры. Видно было и в Новгородской области, и в Татарстане.

    Ярче всего сияло в северных странах: Финляндии, Норвегии, а также в Австралии.

    Е1.RU показывает, как выглядела аврора на Урале: она тоже была зелёной и розовой. «Очень редкое явление в наших местах. Доехав до локации, мы застали последние минуты вспышки», — рассказал журналистам фотограф Евгений.

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