Житель Омска обстрелял автомобиль соперника и увез бывшую девушку на кладбище

Блокбастер с погоней, стрельбой и похищением устроил ревнивый житель Омска в попытке вернуть девушку. Для того, чтобы выяснить отношения, он привез возлюбленную на кладбище. Подробности сообщает 16 февраля пресс-служба УМВД по Омской области.
Драма разыгралась в Кировском округе города, где на первое свидание к 35-летнему мужчине пришла 22-летняя девушка. Она села в машину к новому знакомому, сообщила, что ее преследует бывший ухажер и попросила срочно увезти ее от настырного агрессора.
По предварительной информации, пара решила скрыться на машине, но оппонент так просто сдаваться не захотел и бросился в погоню. Серьезные намерения мужчина демонстрировал, стреляя из травматического пистолета. Сначала в воздух, а потом по кузову «Форда» соперника, выбив стекло со стороны водителя. Владелец машины попытался скрыться, не справился с управлением и авто улетело в кювет. Он позвонил в полицию, сообщил, что попал в ДТП, и рассказал, что за ним гонится неизвестный.
34-летний мужчина, как рассказали в полиции, все же заставил свою пассию пересесть в его BMW. Ссора продолжилась на кладбище, куда он привез девушку, но после он все же отвез ее домой, где его уже ждали полицейские.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».