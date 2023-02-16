Житель Омска обстрелял автомобиль соперника и увез бывшую девушку на кладбище

Блокбастер с погоней, стрельбой и похищением устроил ревнивый житель Омска в попытке вернуть девушку. Для того, чтобы выяснить отношения, он привез возлюбленную на кладбище. Подробности сообщает 16 февраля пресс-служба УМВД по Омской области.



Драма разыгралась в Кировском округе города, где на первое свидание к 35-летнему мужчине пришла 22-летняя девушка. Она села в машину к новому знакомому, сообщила, что ее преследует бывший ухажер и попросила срочно увезти ее от настырного агрессора.

